Üye Girişi
Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı daha yakalandı - Son Dakika

Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı daha yakalandı

13.02.2022 17:06
Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı daha yakalandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, eylem hazırlığındaki 10 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 43'e yükseldi.

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, eylem hazırlığındaki 10 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 43'e yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerince, örgüt elebaşının yakalanıp Türkiye'ye getiriliş tarihi 15 Şubat'ın yıl dönümünde eylem hazırlığı yaptıkları belirlenerek ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 52 şüpheliden 33'ünün yakalandığı soruşturmaya ilişkin, 10 zanlı daha gözaltına alındı.

"Pençe-3" adı verilen operasyonda 10 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 43'e yükseldi.

Operasyonda, adreslerinde bulunamayan 9 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlatmıştı.

Çalışma kapsamında, örgüt elebaşının yakalanıp Türkiye'ye getirildiği 15 Şubat'ın yıl dönümünde eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen 52 kişinin kimlikleri tespit edilmişti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 52 şüphelinin adreslerine özel harekat polislerinin desteğiyle dün baskın düzenlenmişti.

"Pençe-3" adı verilen operasyonda evlerin kapılarını koçbaşıyla kıran ekipler, adreslerde, tüfek, PKK'yı simgeleyen bez parçaları ve örgütsel materyaller ele geçirmişti. Gözaltına alınan 33 şüpheli emniyete götürülmüş, şüphelilerden 19'u adreslerinde bulunamamıştı.

Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı daha yakalandı
Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı daha yakalandı
Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı daha yakalandı
Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı daha yakalandı

YORUMLAR
500

Gözaltı, Mersin, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı daha yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:05 Ekrem İmamoğlu, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı unutmadı! Ölüm yıl dönümünde paylaştığı video duygulandırdı
16:48 Türk hakem canlı yayında özür diledi: Gölü vermemeliydim, hata yaptık
16:30 Sosyal medya ayağa kalktı! Veteriner hayvanı anestezisiz kısırlaştırdı
16:11 Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 14 maça çıktı
16:02 Pavyon baskınında 14 polisi yaraladılar! Çevik kuvvet ekibi destek verdi
15:47 Elmacık kemiği kırılan futbolcu Serdar Dursun ameliyat oldu
15:41 Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na: Ali Babacan'ı Yüce Divan'a gönderecek misin?
15:40 Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse, paylaştıkları fotoğrafla iddiaları yalanladı
15:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata çevirmeliyiz
14:44 Albayrak'tan sonra Yusuf Günay da sessizliğini bozdu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 17:11:53. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı daha yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement