27 Haziran'da, aranan 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 15'e yükselmişti. Adreslerdeki aramalarda, toplatma kararı bulunan kitaplar, 2 bez parçası, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika... (DRONE) PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 15 zanlı adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.