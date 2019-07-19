Son Dakika Haberleri: Mersin'de PKK'nın dağ kadrosundaki terörist yakalandı
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Mersin'de PKK'nın dağ kadrosundaki terörist yakalandı

39 dakika önce

Mersin'de, terör örgütü PKK/YPG dağ kadrosu üyesi olan ve saldırı amaçlı Türkiye'ye girdiği tespit edilen kişi tutuklandı.

Mersin'de PKK'nın dağ kadrosundaki terörist yakalandı, System.String[]
Mersin'de, terör örgütü PKK/YPG dağ kadrosu üyesi olan ve saldırı amaçlı Türkiye'ye girdiği tespit edilen kişi tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
PKK/YPG dağ kadrosunda olan ve saldırı amacıyla Türkiye'ye girdiği belirlenen Sait D. yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sait D, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Mersin, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:49 Kaynak: AA
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