Mersin'de PKK'nın dağ kadrosundaki terörist yakalandı
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Mersin'de, terör örgütü PKK/YPG dağ kadrosu üyesi olan ve saldırı amaçlı Türkiye'ye girdiği tespit edilen kişi tutuklandı.
Mersin Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:49 Kaynak: AA
'de, terör örgütü PKK/YPG dağ kadrosu üyesi olan ve saldırı amaçlı Türkiye
'ye girdiği tespit edilen kişi tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
PKK/YPG dağ kadrosunda olan ve saldırı amacıyla Türkiye'ye girdiği belirlenen Sait D. yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sait D, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
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