Mersin'de pkk'nın gençlik yapılanmasına operasyon 12 gözaltı - Son Dakika
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Mersin'de pkk'nın gençlik yapılanmasına operasyon 12 gözaltı

6 saat önce

Mersin'de PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 12 gözaltıMERSİN'de, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

MERSİN'de, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmanın ardından örgütün sözde gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi içinde yer aldığı belirlenen 13 şüpheli için operasyon düzenlendi. Operasyonda, 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Mersin'de pkk'nın gençlik yapılanmasına operasyon 12 gözaltı

Mersin, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:02 Kaynak: DHA
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