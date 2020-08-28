Mersin'de PKK operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

MERSİN'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, örgüt adına kırsalda faaliyet gösterdiği, ele geçirilen el yapımı patlayıcılarda parmak izleri bulunduğu öne sürülen 6 kişiyi tespit etti. 6 şüpheli hakkında yakalama kararının çıkartılmasının ardından Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalara 4 şüpheli gözaltına alınırken, örgütsel dokümanlara el konuldu. Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.