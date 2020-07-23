Mersin'de PKKKCKYPG operasyonu - Son Dakika

Mersin'de PKKKCKYPG operasyonu

Mersin'de PKK/KCK/YPG operasyonuMERSİN'de PKK/KCK/YPG terörü örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyonda 2 örgüt yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin'de PKK/KCK/ YPG operasyonu MERSİN'de PKK/KCK/YPG terörü örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyonda 2 örgüt yakalanarak gözaltına alındı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışma sonucunda, Suriye'de örgütü adına silahlı faaliyetlerde bulunan 2 örgüt üyesinin kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptıklarını belirledi. Teröristlerin kaldığı adresleri belirleyen ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı ile operasyon düzenledi. Terör örgütü üyelerinin yakalandığı evde yapılana aramada örgütsel dijital malzeme ve doküman ele geçirilirken incelenmek üzere el konulmuştur. Yakalanan 2 terör örgütü üyesi gözaltına alınırken, operasyonla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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