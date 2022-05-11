Mersin'de polis adaylarına kişisel gelişim ve farkındalık eğitimi - Son Dakika
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Mersin'de polis adaylarına kişisel gelişim ve farkındalık eğitimi

11.05.2022 10:10
Mersin'de polis adaylarına kişisel gelişim ve farkındalık eğitimi

Mersin'de, polis adaylarına yönelik kişisel gelişim ve farkındalık eğitimi düzenlendi.

Mersin'de, polis adaylarına yönelik kişisel gelişim ve farkındalık eğitimi düzenlendi.

Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde düzenlenen eğitime konuşmacı olarak kişisel gelişim uzmanı ve yazar Güray Gökal katıldı.

Gökal, polis adaylarına temel iletişim becerileri, beden dili, mikro ifadeler, öfke kontrolü, etkili konuşma ve hitabet sanatı ile ikna teknikleri konularında bilgiler aktardı.

Polis adaylarının farkındalıklarının arttırılmasını amaçlayan eğitimlerin devam edeceği belirtildi.

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Altuğ Verdi, Mersin, Şehit, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de polis adaylarına kişisel gelişim ve farkındalık eğitimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de polis adaylarına kişisel gelişim ve farkındalık eğitimi - Son Dakika
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