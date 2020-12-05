Mersin'de polis denetimde güldüren diyalog: 'Koronaya karşı koruman mı var?' - Son Dakika

Mersin'de polis denetimde güldüren diyalog: 'Koronaya karşı koruman mı var?'

05.12.2020 13:56
Mersin'de polis denetimde güldüren diyalog: 'Koronaya karşı koruman mı var?', System.String[]

MERSİN'in Erdemli ilçesinde denetim noktasından geçen kargo görevlileriyle polis ekipleri arasındaki diyalog gülümsetti.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde denetim noktasından geçen kargo görevlileriyle polis ekipleri arasındaki diyalog gülümsetti. Polis, maskesini biri doğru, diğeri yanlış şekilde takan iki kargo görevlisine, "Birinizin maskesi takılı, biriniz indirmiş. Senin koruman mı var koronaya karşı?" dedi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Kent merkezinde Mersin İdmanyurdu Meydanı, Kurtuluş Kavşağı ve Adnan Menderes Bulvarı gibi bölgelerdeki sabit uygulama noktalarından geçen araçların yetki belgeleri ile sürücüler ve araçta bulunan diğer kişilerin izin belgeleri inceleniyor. Ana arter ve ara sokaklarda devriye gezen ekipler de sokakta gördükleri kişilerin ne amaçla dışarı çıktıklarını sorguluyor. Polis, durdurduğu otomobildeki sürücü ve yolcunun evraklarını inceledi. Kargo görevlisi olduğunu beyan eden sürücünün maskesini kurallara uygun şekilde takmadığını gören polis, 'Birinizin maskesi takılı, biriniz indirmiş. Senin koruman mı var koronaya karşı?' ifadeleri ile esprili bir dil kullanarak, maskenin düzgün şekilde takılmasını sağladı. Yaşanan diyalog hem sürücüyü hem de arkadaşını güldürdü.

SEVİMLİ DOSTLARIN TUVALET MOLASIKısıtlama devam ederken, evcil hayvan sahipleri kendilerine tanınan esneklik sayesinde sadık dostlarını evlerine yakın bölgelerde gezdirebiliyor. Gofret isimli köpeğini tuvalet ihtiyacı için dışarı çıkaran Çağla Özen, "Hayvanlar ihtiyaçlarını doğada giderdikleri için, mecburen hem kaslarının gelişmesi hem de tuvalet ihtiyacı için dışarı çıkarmak zorundayız. Biz de hemen evimizin yakınındaki müsait bir yerde ihtiyacımızı giderdik, evimize dönüyoruz. Her duyarlı vatandaş gibi evimizde olacağız, kurallara uyacağız" dedi.Öte yandan Erdemli ilçesinde bulunan ve Mersin'in simgesi haline gelen turizm merkezlerinden Kızkalesi, hem sezonun bitmesi hem de kısıtlamalar nedeniyle terkedilmiş görüntüsü verdi.

Mersin'de polis denetimde güldüren diyalog: 'Koronaya karşı koruman mı var?'
Mersin'de polis denetimde güldüren diyalog: 'Koronaya karşı koruman mı var?'
Mersin'de polis denetimde güldüren diyalog: 'Koronaya karşı koruman mı var?'
Mersin'de polis denetimde güldüren diyalog: 'Koronaya karşı koruman mı var?'
Mersin'de polis denetimde güldüren diyalog: 'Koronaya karşı koruman mı var?'
Mersin'de polis denetimde güldüren diyalog: 'Koronaya karşı koruman mı var?'
Mersin'de polis denetimde güldüren diyalog: 'Koronaya karşı koruman mı var?'
Mersin'de polis denetimde güldüren diyalog: 'Koronaya karşı koruman mı var?'

Emniyet Müdürlüğü, Erdemli, Mersin, Polis, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Yerel Mersin'de polis denetimde güldüren diyalog: 'Koronaya karşı koruman mı var?' - Son Dakika


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