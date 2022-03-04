Mersin'de polis ekipleri kadın muhtarlar ve hal çalışanlarıyla buluştu - Son Dakika
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Mersin'de polis ekipleri kadın muhtarlar ve hal çalışanlarıyla buluştu

04.03.2022 14:03
Mersin'de polis ekipleri kadın muhtarlar ve hal çalışanlarıyla buluştu

Mersin'de polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadın muhtarlar ve hal çalışanlarıyla bir araya geldi.

Mersin'de polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadın muhtarlar ve hal çalışanlarıyla bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli birimlerde çalışan kadın polisler, Akdeniz, Toroslar ve Mezitli mahallelerindeki kadın muhtarları ziyaret etti.

Kadınlar Günü'nü kutladıkları muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen ekipler, notlar aldı.

Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Kompleksi'ne de ziyarette bulunan polisler, kadın çalışanlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Ekipler, günlerini kutladıkları çalışanlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da bilgi verdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de polis ekipleri kadın muhtarlar ve hal çalışanlarıyla buluştu - Son Dakika


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