Üye Girişi
Mersin'de polis ekipleri, kadınları KADES hakkında bilgilendirdi - Son Dakika

Mersin'de polis ekipleri, kadınları KADES hakkında bilgilendirdi

03.02.2022 10:57
Mersin'de polis ekipleri, kadınları KADES hakkında bilgilendirdi

Mersin'de polis ekipleri, sokak gezilerinde bir araya geldikleri kadınlara Kadın Destek Uygulamasını (KADES) anlattı.

Mersin'de polis ekipleri, sokak gezilerinde bir araya geldikleri kadınlara Kadın Destek Uygulamasını (KADES) anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, alışveriş merkezi, pazar yerleri, parklar ve iş yerlerinde bir araya geldikleri kadınlara KADES programını anlattı.

Vatandaşlara broşür dağıtan ekipler, isteyen vatandaşların cep telefonlarına programı indirdi.

Bilgilendirme çalışmalarında 1600 kadına ulaşıldı.

YORUMLAR
500

Toplum Destekli Polislik, Mersin, Polis, KADES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de polis ekipleri, kadınları KADES hakkında bilgilendirdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:52 Erdoğan'dan Kavala yorumu: AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş bu bizi çok ilgilendirmiyor
10:48 Fatih Terim ve kızına beddua etmişti! 22 bin TL tazminat ödeyecek
10:47 Temel Karamollaoğlu'nun gençlik fotoğrafını görenler tanıyamadı
10:39 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgede barış için üzerimize düşeni yapmaya hazırız
10:37 Gülben Ergen'den "Silikonlarını yenilemişsin" diyen takipçisine yerinde cevap
10:28 Enflasyon son 19 yılın zirvesinde! Altın ve dolar nasıl tepki verdi?
10:07 Koronavirüsün yıldönümünde DSÖ: 144 bin ton tıbbi atık yaratılıyor
17:31 Okuduğu yazılar sonrası kadavra bağışçısı olan kadın: Çocuklar benim sayemde ders çalışsınlar
10:17 Son dakika: Şubat ayında kira zam oranı belli oldu: Yüzde 22,58
10:09 Koronavirüs aşısı olmayan askerler ABD ordusundan ihraç edilecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 11:03:20. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de polis ekipleri, kadınları KADES hakkında bilgilendirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement