Mersin'de polis ekipleri mahallede konser düzenlendi - Son Dakika

Mersin'de polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar için konser düzenledi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Mezitli ilçesindeki İnci Sitesi'nde düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Polisin davetiyle etkinliğe katılan müzisyenler, yaklaşık 1 saat boyunca sevilen şarkıları seslendirdi. Parçalara balkon ve pencerelerinden eşlik edenler, hem eğlendi hem de doyasıya oynadı. Etkinlik sırasında vatandaşların, balkon ve pencerelerini Türk bayrakları astıkları görüldü.

Etkinlikte konuşan polis memuru, ilgilerinden dolayı kent sakinlerine teşekkür ederek "Evlerinizde çok sıkıldığınızın farkındayız ama bugünler de geçecek. Önemli olan bu süreci sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirmemizdir. Bugün, buraya gelerek sizlerle beraber, eğlenceli vakit geçirmek istedik." dedi.