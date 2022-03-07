Mersin'de polis ekipleri üniversite öğrencilerine KADES'i anlattı - Son Dakika
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Mersin'de polis ekipleri üniversite öğrencilerine KADES'i anlattı

07.03.2022 16:48
Mersin'de polis ekipleri üniversite öğrencilerine KADES'i anlattı

Mersin'in Erdemli ilçesinde polis ekipleri, üniversite öğrencilerine Kadın Destek Uygulaması (KADES) konusunda bilgi verdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde polis ekipleri, üniversite öğrencilerine Kadın Destek Uygulaması (KADES) konusunda bilgi verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince, Mersin Üniversitesi Erdemli Meslek Yüksekokulunda konferans düzenlendi.

Konferansta katılan polisler, öğrencilere KADES'in çalışma sistemi hakkında bilgi verdi.

Eğitim sırasında cep telefonuna program indirilen bir öğrenci, yanlışlıkla acil destek butonuna bastı. Çağrının hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi görevlilerince dönüş yapıldı.

Konferansın sonunda öğrencilerin soruları yanıtlandı.

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Üniversite, Mersin, Polis, KADES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de polis ekipleri üniversite öğrencilerine KADES'i anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de polis ekipleri üniversite öğrencilerine KADES'i anlattı - Son Dakika
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