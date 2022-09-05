Fuhuş operasyonunda otel sahibi ve çalışanı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Akdeniz ilçesindeki bir otelde para karşılığından fuhuş yaptırıldığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda otel sahibi İ.G. ve çalışan V.Y., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Güncel, Son Dakika

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