Fuhuş operasyonunda otel sahibi ve çalışanı tutuklandı - Son Dakika
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Fuhuş operasyonunda otel sahibi ve çalışanı tutuklandı

05.09.2022 11:57

MERSİN'de polis ekiplerinin bir otele düzenlediği fuhuş baskınında otel sahibi İ.G. ve çalışan V.Y. gözaltına alındı.

MERSİN'de polis ekiplerinin bir otele düzenlediği fuhuş baskınında otel sahibi İ.G. ve çalışan V.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Akdeniz ilçesindeki bir otelde para karşılığından fuhuş yaptırıldığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda otel sahibi İ.G. ve çalışan V.Y., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fuhuş operasyonunda otel sahibi ve çalışanı tutuklandı - Son Dakika

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