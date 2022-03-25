Mersin'de polis memuru yaptığı oyuncakları öğrencilere hediye etti - Son Dakika
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Mersin'de polis memuru yaptığı oyuncakları öğrencilere hediye etti

25.03.2022 10:53
Mersin'de polis memuru yaptığı oyuncakları öğrencilere hediye etti

Mersin'in Anamur ilçesinde görev yapan polis memuru kendi el emeğiyle yaptığı oyuncukları özel eğitim sınıflarında eğitim gören öğrencilere hediye etti.

Mersin'in Anamur ilçesinde görev yapan polis memuru kendi el emeğiyle yaptığı oyuncukları özel eğitim sınıflarında eğitim gören öğrencilere hediye etti.

Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şubesinde görev yapan Orçun Düzel, "Her şey Bir Gülücük İçindir" mesajıyla özel eğitim sınıflarındaki öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet eden Düzel, kendi yaptığı oyuncakları çocuklara hediye etti.

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Polis Memuru, Hisarcık, Anamur, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de polis memuru yaptığı oyuncakları öğrencilere hediye etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de polis memuru yaptığı oyuncakları öğrencilere hediye etti - Son Dakika
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