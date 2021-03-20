Mersin'de polise mukavemette bulunan sürücü gözaltına alındı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde yol kontrolü esnasında görevli trafik polislerine zorluk çıkartan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşmeli Mahallesi'nde polis ekipleri yol kontrolü esnasında G.K'nin kullandığı 34 DGJ 964 plakalı tırı durdurarak belgelerini istedi. Yapılan incelemede eksikleri bulunan araç bağlandı. Sürücü G.K. ile araçta yolcu olarak bulunan M.B.K. isimli şahıs aracın bağlanması nedeniyle polislerle tartışmaya başladı. Aracı bağlanan G.K. tartışma esnasında trafik polisinin silahını alarak önce başına dayadı ardından da limon bahçesinin içiresine kaçtı. Vatandaşlar ve polislerin kovalamacası esnasında düşerek yaralanan şahıs yakalandı. Tedavisinin ardından da görevli memura mukavemetten gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - MERSİN