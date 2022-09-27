Mersin'de polisevine silahlı saldırı! Yaralı polisler var

Mersin'in merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polis evine silahlı saldırı düzenlendi. Polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi. Saldırıda 2 polis memuru yaralandı.

BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu sırada şüphelilerin aracında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayla ilgili bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alındı.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendiği belirtilerek, "Çıkan çatışmada 2 polisimiz yaralanmıştır. Ayrıca polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır" denildi. Açıklamada olayla ilgili olduğu değerlendirilen bir şüphelinin silahıyla birlikte gözaltına alındığı aktarıldı.