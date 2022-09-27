Mersin'de polisevine silahlı saldırı! Yaralı polisler var - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de polisevine silahlı saldırı! Yaralı polisler var

27.09.2022 00:04

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda 2 polis memuru yaralanırken olayla ilgili bir şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneğinin de kontrollü şekilde patlatıldığını duyurdu.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polis evine silahlı saldırı düzenlendi. Polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi. Saldırıda 2 polis memuru yaralandı.

BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu sırada şüphelilerin aracında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayla ilgili bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alındı.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendiği belirtilerek, "Çıkan çatışmada 2 polisimiz yaralanmıştır. Ayrıca polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır" denildi. Açıklamada olayla ilgili olduğu değerlendirilen bir şüphelinin silahıyla birlikte gözaltına alındığı aktarıldı.

YORUMLAR
500
Yanlışlıkla çöpe atılan 100 bin liralık altını sahibine ulaştıran belediye personeline teşekkür belgesi verildi Yanlışlıkla çöpe atılan 100 bin liralık altını sahibine ulaştıran belediye personeline teşekkür belgesi verildi Son dakika haberi... Mersin'de polisevine bombalı saldırı (2) Son dakika haberi... Mersin'de polisevine bombalı saldırı (2)
Kaynak: DHA

Mezitli, Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de polisevine silahlı saldırı! Yaralı polisler var - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:04 Mersin'de polisevine silahlı saldırı! Yaralı polisler var
00:00 Mersin Mezitli'de polisevi yakının patlama! Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı
23:52 İlkay Gündoğan'ın Almanya Milli Marşı'nı okuması Türk futbolseverleri ikiye böldü
23:47 Bilim insanlarının cinsel ilişkiye teşvik yöntemi sosyal medyayı ayağa kaldırdı
23:05 İttifaklar arasında fark açılıyor! ORC Araştırma'nın son anketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı düşündürecek
22:50 Melek Mosso'dan İranlı kadınlara destek! Sahnede saçlarını kesti
22:37 Fenerbahçe'nin Macar savunmacısı Szalai'nin İtalya maçındaki hareketi sosyal medyada büyük ilgi gördü
22:27 1700 metreden atlayan paraşütçü kontrolünü kaybedince ağaç dallarına takıldı
22:27 Karısını komşusunun yatağında bastı! Kendini kaybedip yumruklarla saldırdı
22:09 Gizemli hareketler sergileyen ailenin evine giren polisler mumyayla karşılaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 00:13:13. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de polisevine silahlı saldırı! Yaralı polisler var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement