Mersin'deki saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in son ana kadar çatıştığı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Mersin'deki saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in son ana kadar çatıştığı görüntüler ortaya çıktı

27.09.2022 23:53

Mersin'de polisevine yapılan hain terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in teröristlerle çatışarak ilerlemelerini önlediği anların görüntüsü ortaya çıktı. Kahraman polisin yere yatarak teröristlerden birisini vurması ve son nefesine kadar çatışması görüntülere yansıdı.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polis evine 26 Eylül Pazartesi günü akşam saat 23.00 sıralarında 2 kadın terörist tarafından silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda 1 polis memuru şehit olurken, 1 poliste yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu öldü.

KAHRAMAN POLİS

Alçak saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in 2 teröristle kahramanca mücadele ettiği anlar kameralara anbean yansıdı.

AKILLARA FETHİ SEKİN'İ GETİRDİ

Görüntülerde şehit düşen polis memuru Sedat Gezer'in, tıpkı İzmir Adliyesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin gibi son nefesine kadar teröristlerle çatıştığı anlar yer alıyor.

TERÖRİSTLERDEN BİRİNİ VURUYOR

Çatışma anlarına ilişkin görüntülerde, Gezer'in yere yatarak teröristlerden birisini vurduğu ve çatışmaya girdiği görülüyor.

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Son Dakika Güncel Mersin'deki saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in son ana kadar çatıştığı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'deki saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in son ana kadar çatıştığı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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