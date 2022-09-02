İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 31 Ağustos'ta doğu illerinden kente gelen et yüklü kamyonu takibe aldı. F.E. yönetimindeki kamyon, Akdeniz ilçesi serbest bölge gişeler uygulama noktasında durduruldu. Kamyonda narkotik köpeği Miror ile yapılan aramada 14 çuval içerisinde 77 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla bağlantılı oldukları belirlenen F. E., İ. K., M. C., Ö.P. ve A. K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Et yüklü kamyondan 77 kilo uyuşturucu çıktı; 5 tutuklama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.