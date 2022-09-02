Et yüklü kamyondan 77 kilo uyuşturucu çıktı; 5 tutuklama - Son Dakika
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Et yüklü kamyondan 77 kilo uyuşturucu çıktı; 5 tutuklama

02.09.2022 10:38

MERSİN'de polisin ihbar üzerinde durdurduğu et yüklü kamyonda çuvallar içerisinde 77 kilo esrar ele geçirildi, olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.

MERSİN'de polisin ihbar üzerinde durdurduğu et yüklü kamyonda çuvallar içerisinde 77 kilo esrar ele geçirildi, olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 31 Ağustos'ta doğu illerinden kente gelen et yüklü kamyonu takibe aldı. F.E. yönetimindeki kamyon, Akdeniz ilçesi serbest bölge gişeler uygulama noktasında durduruldu. Kamyonda narkotik köpeği Miror ile yapılan aramada 14 çuval içerisinde 77 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla bağlantılı oldukları belirlenen F. E., İ. K., M. C., Ö.P. ve A. K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Et yüklü kamyondan 77 kilo uyuşturucu çıktı; 5 tutuklama - Son Dakika

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