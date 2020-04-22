Mersin'de polisler, çocukların odalarını 23 Nisan için Türk bayraklarıyla süsledi - Son Dakika

Mersin'de polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinden kutlayacak 3 öğrencinin odasını, Türk bayrakları ve balonlarla süsledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, 23 Nisan kapsamında çocukların yüzünü güldürmek ve heyecanlarına ortak olmak için çalışma başlattı.

Polisler, Toroslar ilçesi Mithat Toroğlu Mahallesi'ndeki 19 Mayıs İlkokulu öğrencisi 3 çocuğu evlerinde ziyaret etti.

Ekipler, odalarını Türk bayrakları ve balonlara süslediği çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutladı.

Çocuklar ve aileleri de ekiplere teşekkür etti.