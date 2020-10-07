Polisten ceza bekleyen motosiklet sürücülerine "kask sürprizi" - Son Dakika

Polisten ceza bekleyen motosiklet sürücülerine "kask sürprizi"

07.10.2020 11:25

Mersin'de, motosiklet kazalarına dikkati çekmek için başlatılan "Ben de Kaskımı Takıyorum" projesi kapsamında sürücülere kask hediye edildi.

Mersin'de, motosiklet kazalarına dikkati çekmek için başlatılan "Ben de Kaskımı Takıyorum" projesi kapsamında sürücülere kask hediye edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi öncülüğünde hem motosiklet kazalarını önlemek hem de kask kullanımının önemini anlatmak için başlatılan proje kapsamında, bilgilendirici broşürler hazırlandı ve Türk bayrağı motifli kask tasarlandı.

Valilik ve İl Jandarma Komutanlığının da destek verdiği projenin ilk uygulaması, kentin sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda yapıldı.

Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, uygulamadaki trafik denetiminde kask takmadığı görülen motosiklet sürücülerine uyarıda bulunup kask hediye etti.

Ceza beklerken aldıkları hediyeler karşısında mutluluk yaşayan sürücüler, yetkililer ve ekiplere teşekkürlerini sundu.

Vali Su, gazetecilere, kentin yapısının motosiklet kullanımına uygun olduğunu belirterek "Motosiklet sürücülerimizin güvenli şekilde trafikte seyretmesi için mutlaka kask takmaları gerekiyor. Kask takmak kazalarda, ölümleri yüzde 40, kafa yaralanmalarını da yüzde 70 azaltıyor. Bu nedenle tüm sürücülerimize kask takmaları gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz." dedi.

Emniyet Müdürü Şahne de kentte meydana gelen kazalara karışan araçların yüzde 35'ini motosiklet sınıfının oluşturduğunu, projenin kazalarının önlenmesi ve yaralanmaların en aza indirilmesi için başlatıldığını bildirdi.

Polisten ceza bekleyen motosiklet sürücülerine kask sürprizi
Polisten ceza bekleyen motosiklet sürücülerine kask sürprizi
Polisten ceza bekleyen motosiklet sürücülerine kask sürprizi
Polisten ceza bekleyen motosiklet sürücülerine kask sürprizi

Emniyet Müdürlüğü, Motosiklet, Mersin, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polisten ceza bekleyen motosiklet sürücülerine 'kask sürprizi' - Son Dakika

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