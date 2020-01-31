Mersin'de polisten kaçarken ayağını kıran hükümlü yakalandı - Son Dakika

Bu sırada ayağı kırılan M.A. polis ekiplerince yakalanarak Toroslar Devlet Hastanesine götürüldü.

Saklandığı binada ekiplerin geldiğini fark eden firari hükümlü, apartmanın 5'inci katına çıkarak yan tarafta bulunan 4 katlı binanın çatısına atladı.

M.A'nın Çavuşlu Mahallesi 'nde olduğunu tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.

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