Mersin'de polisten kaçarken ayağını kıran hükümlü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de polisten kaçarken ayağını kıran hükümlü yakalandı - Son Dakika

Mersin'de polisten kaçarken ayağını kıran hükümlü yakalandı

6 saat önce

Mersin'in Toroslar ilçesinde polisten kaçarken ayağını kıran hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Mersin'de polisten kaçarken ayağını kıran hükümlü yakalandı, System.String[]

Mersin'in Toroslar ilçesinde polisten kaçarken ayağını kıran hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan 7 yıl kesinleşmiş cezası bulanan M.A'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

M.A'nın Çavuşlu Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Saklandığı binada ekiplerin geldiğini fark eden firari hükümlü, apartmanın 5'inci katına çıkarak yan tarafta bulunan 4 katlı binanın çatısına atladı.

Bu sırada ayağı kırılan M.A. polis ekiplerince yakalanarak Toroslar Devlet Hastanesine götürüldü.

Ayağı alçıya alınan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:30 Kaynak: AA
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