Mersin'de Polisten Trafik Denetimi
1 saat önce
Mersin'de polis ekipleri, araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde denetim yaptı.
Mersin
'de polis ekipleri, araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde denetim yaptı.
Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Silifke
ve Anamur
ilçelerinin güzergahları ile TEM otoyolu Tarsus- Pozantı
istikameti, D-715 kara yolu ve Mut- Karaman
istikametinde denetimler yaptı.
Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği kontrolü gerçekleştiren ekipler, yorgun oldukları gözlenen sürücüleri de dinlenmeye davet etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:28 Kaynak: AA
Polis Ekipleri, Durdurdukları FETÖ Firarisinin Aracına El Koydu
FETÖ Sanığından İtiraf! Kur'an-ı Kerim'e El Bastırıp Soruları Göstermişler
Kaçak Göçmenler, Koltuk Minderinin İçinden Çıktı
Genci Döven 3 Arkadaş, Ters Kelepçe Yapılarak Gözaltına Alındı