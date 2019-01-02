Son Dakika Haberleri: Mersin'de Polisten Trafik Denetimi

Mersin'de Polisten Trafik Denetimi

1 saat önce

Mersin'de polis ekipleri, araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde denetim yaptı.

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Mersin'de polis ekipleri, araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde denetim yaptı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Silifke ve Anamur ilçelerinin güzergahları ile TEM otoyolu Tarsus- Pozantı istikameti, D-715 kara yolu ve Mut- Karaman istikametinde denetimler yaptı.

Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği kontrolü gerçekleştiren ekipler, yorgun oldukları gözlenen sürücüleri de dinlenmeye davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:28 Kaynak: AA

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