Mersin'de polisten yabancı uyruklu engelli çocuklara oyuncak hediyesi - Son Dakika

Mersin'de, yabancı uyruklu ailelerin evlerini ziyaret eden polis ekipleri, engelli çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında kentte yaşayan yabancı uyruklu ailelerin evlerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde engelli çocuklarla sohbet eden polis ekipleri, içinde oyuncuların da bulunduğu çeşitli sürpriz hediyeler verdi.

Polis ekipleri, beraberindeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Yenişehir ilçesindeki Özel Yaşam Rehabilitasyon Merkezine de ziyarette bulundu.

Merkezdeki çocuklarla yakından ilgilenen ekipler, çocuklara oyuncak dağıttı.