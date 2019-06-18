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Mersin'de pompalı dehşet; eski eşi ve sevgilisini öldürüp, intihar etti

1 saat önce

MERSİN'in Silifke ilçesinde Muzaffer Taş (46), boşandığı Filiz Sarı (32) ile onun sevgilisi olduğu öne sürülen Ramazan Ünlü'yü (45) pompalı tüfekle öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

Mersin'de pompalı dehşet; eski eşi ve sevgilisini öldürüp, intihar etti, System.String[]
MERSİN'in Silifke ilçesinde Muzaffer Taş (46), boşandığı Filiz Sarı (32) ile onun sevgilisi olduğu öne sürülen Ramazan Ünlü'yü (45) pompalı tüfekle öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi. 
Olay, Göksu Mahallesi Celal Bayar Caddesi Adliye Lojmanları yakınlarında meydana geldi. Muzaffer Taş, bir süre önce boşandığı Filiz Sarı ve onun sevgilisi olduğu iddia edilen Ramazan Ünlü'yü takip etmeye başladı. Bu sabah pompalı tüfekle evinden çıkan Muzaffer Taş, Sarı ve Ünlü'nün sokakta önünü kesti. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Muzaffer Taş, pompalı tüfeği Filiz Sarı ve Ramazan Ünlü'ye doğrultup, ateşledi. Saçmaların isabet ettiği Filiz Sarı ve Ramazan Ünlü kanlar içinde yere yığılırken, Muzaffer Taş, bu kez silahı kendisine doğrultup, tetiği çekti.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ramazan Ünlü ve Muzaffer Taş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Filiz Sarı da doktorların tüm müdahasine karşın kurtarılamadı.
Ölen 3 kişinin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:56 Kaynak: DHA
Ramazan Ünlü, Mersin, Güncel
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