Mersin'de pompalı tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mersin'de pompalı tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti

17.07.2023 10:41

Mersin'in Akdeniz ilçesinde erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurulan Dilan Yaman'ın ablası, olayın kaza olmadığını söyleyerek şikayetçi olduklarını belirtti. Şüpheli tutuklanırken, ailesi adalet istedi.

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde erkek arkadaşı Yusuf Ertaş'ın (23) evinde pompalı tüfekle vurulup, hayatını kaybeden Dilan Yaman'ın (18) ablası Fadime Kaplan (25), "Zanlı olayın kaza olduğunu söylüyor ama buna inanmıyoruz. Kardeşimi öldürdü, şikayetçiyiz" dedi.

Olay, 4 Temmuz'da Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. Erkek arkadaşı Yusuf Ertaş'ın evinde pompalı tüfekle vurulan Dilan Yaman, ağır yaralandı. İhbarla gelen ekipler, Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Yusuf Ertaş, polise verdiği ifadede, "Dilan'a tüfeği gösterirken kazara ateş aldı" dedi. Şüpheli Ertaş tutuklanırken, Yaman'ın cenazesi Çiftlikköy Mezarlığı'nda defnedildi. Öte yandan olayda kullanılan pompalı tüfek ile Yusuf Ertaş'ın fotoğraf çektirip, sosyal medyada paylaştığı görüldü.

'KARDEŞİM HAYAT DOLU BİR KIZDI'Dilan Yaman'ın ablası Fadime Kaplan (25), "Bu şahsı daha önce tanımıyorduk. Kendisini Enes diye tanıtmış. Olayı gece öğrendik. Hastaneye gittiğimizde kardeşimiz vefat etmişti. Kardeşim hayat dolu bir kızdı; hayalleri vardı. Olaydan birkaç gün önce evden çıkmadı. Bayramda bile kimse ile görüşmedi. Sanki bir şeyden korkuyor gibiydi. Zanlı olayın kaza olduğunu söylüyor ama buna inanmıyoruz. Kardeşimi öldürdü, şikayetçiyiz. En ağır cezayı almasını istiyoruz. Bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın" dedi.

Dilan'ın annesi Azime Yaman (58) da adalet istediklerini dile getirdi.


Kaynak: DHA
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Yusuf Ertaş, Akdeniz, Güneş, Güncel, Son Dakika

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