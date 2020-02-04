Mersin'de portakal çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir bahçeden 800 kilogram portakal çalan 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Iğdır Mahallesin'de bir otomobilin aşarı derecede yüklü olması ve ilerlemekte



zorluk çekmesinden şüphelenen jandarma devriye ekipleri aracı durdu.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada çuvallar içerisinde 800 kilogram portakal bulunduğunu tespit etti.

Şüpheliler sorgusunda araçtaki portakalları bir bahçeden çaldıklarını itiraf ettiler.

Haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ele geçirilen portakallar bahçe sahibine teslim edildi.