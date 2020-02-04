Mersin'de portakal çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de portakal çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

Mersin'de portakal çalan hırsızlar yakalandı

6 saat önce

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir bahçeden 800 kilogram portakal çalan 3 şüpheli yakalandı.

Mersin'de portakal çalan hırsızlar yakalandı, System.String[]

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir bahçeden 800 kilogram portakal çalan 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Iğdır Mahallesin'de bir otomobilin aşarı derecede yüklü olması ve ilerlemekte


zorluk çekmesinden şüphelenen jandarma devriye ekipleri aracı durdu.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada çuvallar içerisinde 800 kilogram portakal bulunduğunu tespit etti.

Şüpheliler sorgusunda araçtaki portakalları bir bahçeden çaldıklarını itiraf ettiler.

Haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ele geçirilen portakallar bahçe sahibine teslim edildi.

Jandarma, Akdeniz, Mersin, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:06 Kaynak: AA
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