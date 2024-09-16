Mersin'de profesörün cesedi fıçının içinde çıplak halde bulundu! Mersin'de olay nerede oldu? Cesedi bulunan profesör kimdir? - Son Dakika
Üye Girişi
Soğuk Haber

Mersin'de profesörün cesedi fıçının içinde çıplak halde bulundu! Mersin'de olay nerede oldu? Cesedi bulunan profesör kimdir?

Mersin\'de profesörün cesedi fıçının içinde çıplak halde bulundu! Mersin\'de olay nerede oldu? Cesedi bulunan profesör kimdir?

Mersin'deki bir olayda, profesörün çıplak cesedi bir fıçının içinde bulundu. Olayın yaşandığı yer ve cesedin kimliği merak ediliyor. Mersin'de fıçının içinde elleri ve ayakları bağlı ve çıplak halde bulunan kişinin kimliği araştırılıyor.

16.09.2024 08:35  Güncelleme: 08:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de yaşanan olayda, bir profesörün çıplak haldeki cesedi bir fıçının içinde bulundu. Olayın meydana geldiği yer ve cesedin kimliği kamuoyunun dikkatini çekti. Fıçının içinde elleri ve ayakları bağlı, çıplak halde bulunan kişinin kimliği üzerinde çalışmalar sürerken, polis ekipleri cesedin kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek için detaylı bir soruşturma yürütüyor. Peki, Mersin'de olay nerede oldu? Cesedi bulunan profesör kimdir? İşte detaylar...

MERSİN'DE NE OLDU?

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çöplükte plastik bidon içerisinde bulunan erkek cesedinin gizemi çözüldü. Bidonun içinde çıplak ve ayakları bağlı halde bulunan cesedin, emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz'e ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak Doludeniz'in oğlu gözaltına alındı.

Mersin'de profesörün cesedi fıçının içinde çıplak halde bulundu! Mersin'de olay nerede oldu? Cesedi bulunan profesör kimdir?

OLAY NEREDE OLDU?

Edinilen bilgilere göre, olay Bozyazı ilçesi Ustalar Mahallesi'ndeki bir çöp dökme alanında meydana geldi. Dün akşam saatlerinde belediye çalışanları, çöplüğe çöp dökmek için geldiklerinde, plastik bir bidonun içinde çıplak halde bir erkek cesedi buldu. Olayın hemen ardından belediye personeli durumu jandarma ve polise bildirdi. Sağlık ekipleri ve savcı da kısa sürede olay yerine sevk edilerek incelemeler başlatıldı. Ceset, kimlik tespiti ve otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mersin polisi, kimliği belirsiz cesedin kimliğini belirlemek için kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Mersin'de profesörün cesedi fıçının içinde çıplak halde bulundu! Mersin'de olay nerede oldu? Cesedi bulunan profesör kimdir?

Soğuk Haber, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Mersin, Mersin, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Mersin'de profesörün cesedi fıçının içinde çıplak halde bulundu! Mersin'de olay nerede oldu? Cesedi bulunan profesör kimdir? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:12 Mehmet Şimşek herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Şu anda gündemimizde yok Mehmet Şimşek herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Şu anda gündemimizde yok
21:05 Üstelik bunu yapan bir zincir market Tarihi geçmiş ürünleri, “1 alana 1 bedava“ kampanyasıyla satmaya çalıştılar Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, "1 alana 1 bedava" kampanyasıyla satmaya çalıştılar
20:06 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek
19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
09:46 Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti
09:42 Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş, Arka Sokaklar’ın kadrosunda Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş, Arka Sokaklar'ın kadrosunda
09:31 Şenol Güneş’ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu Şenol Güneş'ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu
09:29 AK Parti MYK toplanıyor Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan’ın önüne gelecek AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek
09:25 WhatsApp’a bir bomba özellik daha Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 22:35:48. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de profesörün cesedi fıçının içinde çıplak halde bulundu! Mersin'de olay nerede oldu? Cesedi bulunan profesör kimdir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement