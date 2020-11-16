Mersin'de rağbet ikinci el konuta - Son Dakika

Mersin'de rağbet ikinci el konuta

16.11.2020 12:21
Mersin'de rağbet ikinci el konuta, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'de konut satışları ekim ayında yüzde 5,3 oranında azalarak 3 bin 242 olarak gerçekleşti.

MERSİN (İHA) – Mersin'de konut satışları ekim ayında yüzde 5,3 oranında azalarak 3 bin 242 olarak gerçekleşti. Mersin'de konut alanların büyük bölümü ikinci el konutları tercih etti. Ekim ayında satılan konutların 2 bin 417'sini ikinci el konutlar oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, Konut Satış İstatistikleri 2020 Ekim ayı sonuçlarını değerlendirdi. TÜİK Adana Bölge Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 azalarak 119 bin 574 oldu.

Mersin'de ekim ayında konut satışları yüzde 5,3 azaldı

Mersin'de, konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 oranında azaldı. Mersin'de, Ekim 2019'da 3 bin 422 adet konut satılırken, bu yıl ekim ayında ise konut satışları 3 bin 242 olarak gerçekleşti. Mersin, yüzde 2,7 pay ile konut satışlarında 6'ncı sırada yer aldı.

Rağbet ikinci ele

Mersin'de konut satın alanların büyük bölümünün tercihi ise ikinci el konutlar oldu. Kentte 825 konut ilk defa satılırken, 2 bin 417 konut ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Mersin, ikinci el konut satışlarında 6'ncı sırada yer aldı.

994 konut yabancılara satıldı

Mersin, yabancıların konut almak tercih ettikleri illerin de başında geliyor. Mersin'de 2020'nin ilk 10 ayında 994 konut yabancılar tarafından satın alındı. Kentte yabancılara en fazla konut satışı 191 adet ile eylül ayında gerçekleşirken, ekim ayında da 175 konutun yeni sahipleri yabancılar oldu. Ekimde yabancılara konut satışında da 6'ncı sırada yer alan Mersin'de, yabancılar en fazla 148 adetle ağustosta, 110 adetle martta, 101 adetle temmuzda konut aldı.

Öte yandan Mersin'de ekim ayındaki toplam konut satışları içinde ipotekli satışta 679 konut el değiştirdi. - MERSİN

Mersin'de rağbet ikinci el konuta

Türkiye İstatistik Kurumu, Mersin, konut, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin'de rağbet ikinci el konuta - Son Dakika Ekonomi


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