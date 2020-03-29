Mersin'de Ramsar Sözleşmesi'yle korunan deltada yangın - Son Dakika

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Mersin'de Ramsar Sözleşmesi'yle korunan deltada yangın
6 saat önce
ULUSLARARASI Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda yangın çıktı.
ULUSLARARASI Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda yangın çıktı.
Deltanın ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi Çayır mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Çok sayıda kuş çeşidi ve bitki türüne ev sahipliği yapan deltada arazinin bataklık olması sebebiyle müdahale şansı olmadığı için yangının kendiliğinden sönmesinin beklendiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 11:59 Kaynak: DHA
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