Mersin'de raylı sistem projesi için hazırlıklar sürüyor - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, raylı sistem projesinin ön yeterlilik ihalesi için alınan 13 tekliften 9'unun yeterli bulunduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje için yapılan ön yeterlilik ihalesinin ayrıntılı değerlendirme sonucu, Elektronik Kamu Alımları Platformunda (EKAP) yayınlandı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü İhale Komisyonunca teklif sunan tüm firmaların yeterlilikleri incelendi.

Değerlendirme sonucunda, firmaların sunduğu 13 tekliften 9'u yeterli bulundu.

Fiyat tekliflerinin alınacağı ihalenin 2. aşaması, 29 Ocak 2021'de yapılacak.