Mersin'de "Refakatçi Evi" projesi hasta yakınlarına konaklama imkanı sağlayacak - Son Dakika

Mersin'de "Refakatçi Evi" projesi hasta yakınlarına konaklama imkanı sağlayacak

18.01.2021 10:45
Mersin'de

Mersin'de, hasta yakınlarının ücretsiz konaklayıp ihtiyaçlarının karşılanması için hayata geçirilen "Refakatçi Evi" projesi için başvurular alınmaya başladı.

Mersin'de, hasta yakınlarının ücretsiz konaklayıp ihtiyaçlarının karşılanması için hayata geçirilen "Refakatçi Evi" projesi için başvurular alınmaya başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje, merkeze uzak ilçelerden ve kırsal mahallelerden gelen vatandaşların, yakınlarının kaldığı hastanelere civar otellerde konaklamasını sağlayacak.

18 yaş üstü hastalar için 1 refakatçi, 18 yaş altı hastalar için 2 refakatçi kabul edilecek.

Kanser tedavisi gören hastaların yakınları 45 gün, diğer refakatçiler ise 30 gün konaklayabilecek.

Konaklama süresince vatandaşlara kahvaltı ve akşam yemeği ikramı yapılacak, hastane ulaşımları belediye tarafından karşılanacak.

Yatılı hasta raporuyla başvuru yapılıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Serdal Gökayaz, projenin, hasta yakınlarının yaşayacağı konaklama sorununa çözüm olduğunu bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanelerde yoğunluk yaşandığını dile getiren Gökayaz, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın hastane önlerinde, zaman zaman araçlarında ve eş, dostlarının evlerinde kalarak bir şekilde bu süreci geçirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bu sıkıntının sonlandırılması açısından yapılan çalışmanın önemli olacağını düşünüyoruz. Otel esnafımız açısından da olumlu olacak kanaatindeyiz. Çünkü bu çalışmayı biz hizmet satın alımı yoluyla gerçekleştireceğiz. Özellikle hastanelerin yakın bölgelerinde olan otellerden hizmet satın alarak bu çalışmayı yürüteceğiz. Bu tür sıkıntıları olan vatandaşlarımız TEKSİN hattımız olan Alo 185'i arayarak müracaat yapabilirler. Başvuru şartları çok kolay. Hastamızın yatılı hasta olduğuna dair bir raporuna istinaden bu çalışmayı yapıyor olacağız."

Otel işletmecisi Sıdıka Kocaman da konaklama sırasında tüm tedbirleri alacaklarını belirterek, misafirlerin HES koduyla konaklayabileceğini ifade etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Hastane, Kanser, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de 'Refakatçi Evi' projesi hasta yakınlarına konaklama imkanı sağlayacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kar yağışı İstanbul'a 10 günlük su kazandırdı! Barajlardaki doluluk oranı yüzde 30 seviyesine çıktı Gelen otomobili fark etmeyen demir yolu işçisi metrelerce sürüklendi Zenit'in Mesut Özil sorusuna yanıtı olay yarattı: G.Saray'a gitmeliydi, daha büyük bir kulüp Cinsel organında çıkan sivilcenin 'gazlı gangrene' dönüşmesi nedeniyle ölümden döndü Suç örgütü lideri, cinayeti üstlenmesi için tehdit ettiği gencin evine 'kan davalısı' yazmış Samsung Genel Müdür Yardımcısı 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı Hesabına gelen para genç yazılımcının kabusu oldu! Evden çıkmaya korkar hale geldi Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti
18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin? 18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin?         
10:50
Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar'dan Dilek Özçelik açıklaması: İçim rahat, dünyanın en mutlu 100 insanından biriyim Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar'dan Dilek Özçelik açıklaması: İçim rahat, dünyanın en mutlu 100 insanından biriyim         
10:35
Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi         
10:25
Mesut Özil'in İstanbul'a ayak basması Rasim Ozan Kütahyalı'yı çıldırttı Mesut Özil'in İstanbul'a ayak basması Rasim Ozan Kütahyalı'yı çıldırttı         
10:13
3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi? 3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi?         
09:58
Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Yağış ilerleyen saatlerde yer yer kuvvetli şekilde etkili olacak Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Yağış ilerleyen saatlerde yer yer kuvvetli şekilde etkili olacak         
09:37
Japon sofralarında 'suşi' olan 'Karadeniz somonu geçen yıl ülkeye 23,7 milyon dolar kazandırdı Japon sofralarında 'suşi' olan 'Karadeniz somonu geçen yıl ülkeye 23,7 milyon dolar kazandırdı         
09:15
Çıldır Gölü'nde buzun erken çözülmesi bölge halkını tedirgin etti: Bu bir kıyamet alameti Çıldır Gölü'nde buzun erken çözülmesi bölge halkını tedirgin etti: Bu bir kıyamet alameti         
09:03
Karın keyfini çıkaran ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı Karın keyfini çıkaran ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı         
08:34
Anneleri ölünce hayatları değişti! Üç kız kardeş babalarıyla birlikte tamirat yapıyor Anneleri ölünce hayatları değişti! Üç kız kardeş babalarıyla birlikte tamirat yapıyor         
08:17
Survivor 2021'e 4 yeni yarışmacı geliyor! Sergen'in parkur hızı Acun Ilıcalı'nın ağzını açık bıraktı Survivor 2021'e 4 yeni yarışmacı geliyor! Sergen'in parkur hızı Acun Ilıcalı'nın ağzını açık bıraktı         
08:02
İspanya Süper Kupası'nı Athletic Bilbao kazandı, Messi kariyerinde ilk kez kırmızı gördü İspanya Süper Kupası'nı Athletic Bilbao kazandı, Messi kariyerinde ilk kez kırmızı gördü         
01:39
Maddi sıkıntılar yaşayan Serdar Ortaç: Arabayı kardeşim aldı, benzini kız arkadaşım ödüyor Maddi sıkıntılar yaşayan Serdar Ortaç: Arabayı kardeşim aldı, benzini kız arkadaşım ödüyor         
20:56
Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim         
18:45
Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı         
14:08
Minibüs şoförü Minibüs şoförü "Son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor         
12:58
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak         
11:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 11:26:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de "Refakatçi Evi" projesi hasta yakınlarına konaklama imkanı sağlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei