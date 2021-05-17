Mersin'de refüje çarparak yanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde refüje çarptıktan sonra alev alan otomobilin ağır yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
İbrahim Koçyiğit (65) yönetimindeki 33 NR 703 plakalı otomobil, D 400 karayolunda Mersin'den Adana yönüne giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak alev aldı.
Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Koçyiğit, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kaza nedeniyle yol, yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı.
Kaynak: AA
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