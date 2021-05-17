Mersin'de refüje çarparak yanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Koçyiğit, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bombalardan korkan kızlarını teselli ettiği video ile bilinen Gazzeli baba, yaşamını yitirdi

Acun Ilıcalı, Ali Koç ile gerilim yaşadığı iddialarını yalanladı: Art niyetli ve yalan dolu bir haberdir