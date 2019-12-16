Mersin'de, boğazına bıçak dayadığı eşini ve oğlunu 6 saat rehin aldığı öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.



Mersin 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya müşteki N.A. ve avukatları katıldı. Tutuklu sanık Ali A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dinlendi.

Duruşmada tanık olarak söz verilen polis memuru Ş.A, olayın yaşandığı sırada görevli olduğunu söyledi.

N.A'nın olay anında yardım istediğini dile getiren Ş.A, "Sanık, N.A. yardım istediğinden saçından çekip başını demirlere vuruyordu. Ali A'nın müştekinin ailesinden birisine sinirlendiği belliydi. Orada bulunan çocuğu eve girişi ve çıkışı hakkında bize bilgi veriyordu." dedi.

Ailenin komşularından A.Ö. ise olay sırasında Ali A'yı ikna etmek için çaba sarf ettiklerini belirterek, "İkili arasında daha öncede tartışmalar yaşanıyordu ve N. A. çocuklarını dövüyordu. Bu olayda biz Ali'yi ikna etmeye çalıştık. Bıçağı boğazına yakın yerde tutuyordu. Kapılar kilitliydi. 'Keserim' diye sözler söylüyordu. Bir süre sonra ikna ettik ve teslim oldu." ifadelerini kullandı.

Müşteki N.A. ise tanığın beyanlarına katılmadığını ve zaman zaman çocuklarına kızdığını ancak dövmediğini dile getirdi.

Eşinin yakınları tarafından tehdit edildiğini anlatan N.A, "Boğazıma bıçak dayayacak, rehin alacak bir şey yapmadım. Başıma bir şey gelirse çocuklarım devlet kontrolünde olsun. Ali'ye verilmesin. Ben ve çocuklarımın duruşmada ifade vermesi üzerine eşimin yakınları tarafından tehdit edildim. Bana 'Mahkemede ifadenizi verememişsiniz, ifadenizi biz alacağız' diye tehditte bulundular." diye konuştu.

Sanık Ali A. ise tanık polisin beyanlarının doğru olmadığını öne sürerek, eşinin başını demirlere vurmadığını iddia etti.

Müşteki avukatlar dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve sanığın tutukluk halinin devam etmesini talep etti.

Sanık avukat ise tüm tanıkların dinlendikten sonra beyanda bulunacaklarını ifade ederek, "Boşanma davasının ilk celsesi görülmeye başlandı. Müşteki bu davanın görüldüğü mahkemeye dilekçe verdi. Dilekçede olay gününde eşine terlik ve sopayla vurduğunu, olay anında eşini kızdırmak için çocuklarını yurda vereceğini belirtmiştir. Bunların göz önünde bulundurulmasını istiyoruz. Ayrıca müvekkilim uzun süreden beri tutukludur. Ağır haksız tahrik altında eylem gerçekleşmiş. Çocuğuna yönelik bir eylem söz konusu değildir. Taraflar boşanma sürecine girdiği için evlerini ayırmışlardır. Müvekkilimin rahatsız etmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Müvekkilimin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahkeme hakimi, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Öte yandan, N.A, duruşma öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, hiçbir gerekçenin kendisini bıçakla rehin alınmasını gerektirmediğini söyledi.

Olay gününde çocuklarının önünde darbedildiğini dile getiren N.A, "Psikolojik olarak zor durumdayım. Bu davanın bir an önce sonuçlanmasını istiyorum. Çünkü ben ve çocuklarım bu süreçte çok yıprandık. Çocuklarımın şahitliğinin ardından ailesi tarafından tehdit edilmeye başlandım. Ailesi 'Siz ifade verememişsiniz, ifadenizi bizzat biz alacağız' diye tehdit edildim. İftiralar atılıyor. Benim ve ailemin başına bir şey gelmesinden korkuyorum." diye konuştu.

Mersin'de 1 Eylül'de, boğazına bıçak dayadığı eşini ve oğlunu 6 saat rehin aldığı öne sürülen Ali A, tutuklanmıştı.