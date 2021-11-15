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Mersin'de rekor kokain yakalaması tutuklularına 67 yıla kadar hapis istemiyle dava - Son Dakika

Mersin'de rekor kokain yakalaması tutuklularına 67 yıla kadar hapis istemiyle dava

15.11.2021 16:04
Mersin'de rekor kokain yakalaması tutuklularına 67 yıla kadar hapis istemiyle dava

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekvador'dan Mersin Limanına gemiyle getirilen muz yüklü konteynerde ele geçirilen Türkiye tarihinin 1 ton 300 kilogramlık rekor kokain yakalamasında tutuklanan 5 sanık hakkında dava açtı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekvador'dan Mersin Limanına gemiyle getirilen muz yüklü konteynerde ele geçirilen Türkiye tarihinin 1 ton 300 kilogramlık rekor kokain yakalamasında tutuklanan 5 sanık hakkında dava açtı. Başsavcılık, sanıklar için 67 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istedi.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğünün 16 Haziran'da düzenlediği operasyonda, Ekvador'dan Mersin Limanına Liberya bandıralı gemideki muz yüklü 2 konteynerde 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirilmişti. Türkiye'nin en büyük kokain operasyonu olarak tarihe geçen olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, kokain kaçakçılığıyla ilgili tutuklanan, muz ithalatını yapan şirketin sahibi N.Ş., oğlu H.İ.Ş., firma temsilcisi M.S. ile çalışanlar R.S. ve E.Ş. hakkında 'uyuşturucu ithal etme' suçundan 45'er yıldan 67 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesi, Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ekvador'dan yüklenerek Türkiye'ye getirilen ve muz taşıdığı beyan edilen şüpheli konteynerlerin takibe alındığı belirtilen iddianame, ekiplerin, geminin Mersin Limanına yanaşmasının ardından harekete geçtiği belirtildi. X-ray taramasında şüphelenilen konteynerlerde, dedektör köpeklerle yapılan aramalarda, bir konteynerde muzların arasına gizlenmiş 1 ton 155 kilogram, diğerinde ise yine muzların arasında 145 kilogram kokain bulunduğu ifade edildi.

Firmanın daha önceki muz sevkiyatlarında, tüm konteynerlerin Mersin Serbest Bölgesindeki iş yeri deposuna alınarak, muzların depoya indirildiği ve transit gönderilmek üzere tırlara aktarıldığı kaydedilen iddianamede, söz konusu kokain cinsi uyuşturucunun yakalandığı konteynerlerin de firma deposuna gideceği ve uyuşturucunun bizzat muz kolilerinin içerisine saklanması nedeniyle şüphelilerin uyuşturucudan haberdar olmamalarının mümkün olmayacağı belirtildi. İddianamede, "Ayrıca bu kadar yüksek miktarda uyuşturucunun, alıcı kişilerin bilgisi olmadan gönderilemeyeceği değerlendirilmekle birlikte aksi durumun hayatın olağan akışına ters olduğu da aşikardır" denildi.

Konteynerlere şirket yetkililerinin dışında müdahale imkanının bulunmadığı da kaydedilen iddianamede, muz ithalatı adı altında kente uyuşturucu getirildiği, ithal edilen muzun değerinin 918 bin 270 dolar, ele geçirilen kokainin ise 63 milyon 878 bin dolar olduğu ifade edildi. - MERSİN

Mersin'de rekor kokain yakalaması tutuklularına 67 yıla kadar hapis istemiyle dava
Mersin'de rekor kokain yakalaması tutuklularına 67 yıla kadar hapis istemiyle dava
Mersin'de rekor kokain yakalaması tutuklularına 67 yıla kadar hapis istemiyle dava
Mersin'de rekor kokain yakalaması tutuklularına 67 yıla kadar hapis istemiyle dava

Cumhuriyet, Ekvador, Kokain, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de rekor kokain yakalaması tutuklularına 67 yıla kadar hapis istemiyle dava - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de rekor kokain yakalaması tutuklularına 67 yıla kadar hapis istemiyle dava - Son Dakika
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