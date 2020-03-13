Mersin'de "renkli reçeteli" ilaçları yasa dışı satanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 3 kişinin renkli reçeteye tabi ilaçları satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, zanlıların bulunduğu aracı Kasım Ekenler Bulvarı'nda durdurdu.

Araçta narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada bin 70 ilaç ele geçirildi, araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.