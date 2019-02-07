Mersin'de Resmi Belgede Sahtecilik İddiası
44 dakika önce
Mersin'de bir gümrük firmasının iki çalışanı hakkında resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla işlem yapıldı.
Mersin
'de bir gümrük firmasının iki çalışanı hakkında resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddia edilen bir gümrük firmasının iki çalışanını takibe aldı.
Evlerindeki aramada çok sayıda fatura, banka dekontları, çek yaprakları ve banka kartları bulunan B.A ve A.K. hakkında "Resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından işlem yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:53 Kaynak: AA
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