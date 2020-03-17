Mersin'de resmi kurumlar virüse karşı ilaçlanıyor - Son Dakika
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Mersin'de resmi kurumlar virüse karşı ilaçlanıyor

7 saat önce

Mersin'de Akdeniz Belediyesi tarafından, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de görülen ölümcül 'koronavirüs' tehdidine karşı, ilçe sınırlarında bulunan resmi kurum ve kuruluşlarda ilaçlama ve dezenfekte çalışması başlatıldı.

Mersin'de resmi kurumlar virüse karşı ilaçlanıyor, System.String[]

Mersin'de Akdeniz Belediyesi tarafından, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de görülen ölümcül 'koronavirüs' tehdidine karşı, ilçe sınırlarında bulunan resmi kurum ve kuruluşlarda ilaçlama ve dezenfekte çalışması başlatıldı.


Bu kapsamda Akdeniz Belediyesi Sivil Savunma Amirliği bünyesinde bir iletişim merkezi kurularak, tüm dünyada görülen ve ölüme yol açan 'koronavirüs' tehdidine yönelik ilçe genelinde ilaçlama çalışmaları başlatıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personelinden saha için oluşturulan mobil ekipler, insan yoğunluğu nedeniyle risk taşıyan ve talep gelen kurum ve kuruluşlarda, koronavirüse karşı ilaçlama hizmeti sunuyor.


Ekipler, Mersin İl Sağlık Müdürlüğünden onaylı dezenfekte ilaçları ile talep gelen veya belirlenen bütün kamu kurum ve kuruluşları titizlikle ilaçlayıp virüse karşı dezenfekte ediyor.


Akdeniz Belediye binasının da her köşesini, odaları, koridor ve otoparkı ilaçlayan ekipler, ardından talep gelen resmi kurum ve kuruluşlara ait binalar ve ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.


İletişim merkezine gelen talepleri belli bir planlamaya göre sıralayan ilaçlama ekipleri, kurum ve kuruluşlara en kısa sürede yanıt veriyor. Görev aldığı resmi kurumun ilaçlanmasını isteyen yetkililerin, Akdeniz Belediyesi'nin (0324-3366583) numaralı telefonu aracılığıyla santrale bağlanıp taleplerini iletebilecekleri belirtildi. - MERSİN

Türkiye, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:06 Kaynak: İHA
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