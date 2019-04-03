Son Dakika Haberleri: Mersin'de Restoranda Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Mersin'de Restoranda Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir restoranda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Mersin'de Restoranda Silahlı Saldırı: 3 Yaralı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir restoranda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre olay, Girne Mahallesi Sait Polat Bulvarı'ndaki restorana gelen bir grup, tabancayla ateş ederek A.K. ve M.K'yi yaraladı.

İ.K'yi de silahın kabzasıyla başına vurarak yaralayan zanlılar daha sonra kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:25 Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Güncel
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