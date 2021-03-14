Mersin'de restoranda unutulan 36 bin 950 lira sahibine ulaştırıldı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir restoran işletmecisi iş yerinde poşet içerisinde unutulan 36 bin 950 lirayı jandarma aracılığıyla sahibine teslim etti.

Kadelli Mahallesi'nde hizmet veren restoranın işletmecisi Samet Pan, dükkanındaki bir masanın altında içi para dolu poşet buldu.

Pan, poşetin içerisindeki 36 bin 950 lirayı sahibine ulaştırmak için mahalle muhtarı Bedrettin Kurt'u arayıp yardım istedi.

Sahibinin Tahsin Yıldız olduğunun öğrenilmesinin ardından Pan ve Kurt, jandarma karakolunda parayı verdi.

Yıldız, Malatya'da araba sattıktan sonra yol dönüşü mola verip restoranda yemek yediği sırada parayı unuttuğunu belirterek, restoran sahibi Pan'a teşekkür etti.