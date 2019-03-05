Mersin'de Roma Dönemine Ait 115 Tarihi Sikke ile 2 Bıçak Ele Geçirildi
1 saat önce
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar ilçesinde yaptıkları operasyonda, Roma dönemine ait 115 adet tarihi değeri olan sikke ile 2 bıçak ele geçirdi.
Mersin
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar
ilçesinde yaptıkları operasyonda, Roma
dönemine ait 115 adet tarihi değeri olan sikke ile 2 bıçak ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin son bir haftada yaptığı çalışmalarda birçok suçlu yakalandı. Yapılan çalışmalar kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ilçesinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüpheli 2 kişinin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 115 adet tarihi değeri olan sikke ile 2 bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Terör suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi 1 kişi gözaltına alındı. - MERSİN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:37 Kaynak: İHA
Yıkılan Hükümet Konağı Duvarının Arkasından Tarihi Mescit Kalıntıları Çıktı
Çete Lideri Sevgilisini Bile Dolandırmış
Damadını Öldüren Kayınpederden Kan Donduran İfade: Kızıma Mermi Yutturmuş, Baldızına 'Seni Alacağım' Demiş
Acılı Koca, Hemşire Eşinin Öldüğü Kazanın Tanıklarını Arıyor