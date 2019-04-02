Mersin'de "Roman Sesini Güçlendirme" Çalıştayı

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu (AKROMFED) tarafından Roman vatandaşların medyada daha görünür olabilmeleri amacıyla "Roman Sesini Güçlendirme Çalıştayı" düzenlendi.

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu (AKROMFED) tarafından Roman vatandaşların medyada daha görünür olabilmeleri amacıyla "Roman Sesini Güçlendirme Çalıştayı" düzenlendi.



AKROMFED Başkanı Ali Daylam, bir otelde düzenledikleri çalıştayda yaptığı konuşmada, organizasyonun iki gün süreceğini söyledi.



Federasyon olarak ulusal ve uluslararası alanda birçok proje yürüttüklerini anımsatan Daylam, Roman çocuklarının eğitim ve entegrasyonu, Romanların medyada görünürlüğünün arttırılması ve sorunlarına çözüm bulmak için çalıştıklarını belirtti.



Çalıştayın amaçlarına değinen Daylam, "Medyada gerçek anlamda nasıl yer alacağımızı masaya yatırmak adına tarihi bir gün yaşıyoruz. Birçok ülkede Roman medyası çok güçlü. Romanların sorunlarının kamuoyuyla paylaşması noktasında medya, önemli bir platform. Biz de federasyon olarak bunun bilinciyle 3 yıl önce Roman radyosunu kurduk." dedi.



Daylam, hedeflerinin internet üzerinden görüntülü yayın ve gazeteyle daha geniş kitlelere ulaşmak olduğunu sözlerine ekledi.



Medya uzmanı Orhan Galjus da medyanın, Romanların eşit haklara ulaşmaları ve sahnede görünür olmaları için çok büyük bir önem taşıdığını bildirdi.



Avrupa'da Roman dilinde yayın yapan 100 civarında haber kanalının olduğunu ifade eden Galjus, Rusya'da iki dilde yayın yapan bir Roman radyosunun kurulması için çalışma yürüttüklerini anlattı.



Konuşmaların ardından, "Türkiye'deki Romanların Sesi", "Neden Roman Radyosu" ve "Roman Dilinde Bugünkü Radyo ile Medyada Romanlar", konularında sunumlar yapıldı.



Çalıştaya, Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Ukrayna, Hollanda, Makedonya ve Arnavutluk gibi ülkelerden de Romanlar katıldı.

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