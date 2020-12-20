Mersin'deki Roman vatandaşlara '1 ekmek 1 çorba' hizmeti - Son Dakika

Mersin'deki Roman vatandaşlara '1 ekmek 1 çorba' hizmeti

20.12.2020 10:55
Mersin'deki Roman vatandaşlara '1 ekmek 1 çorba' hizmeti, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesince, kentte yaşayan ve pandemi dolayısıyla zor günler geçiren Roman vatandaşlar için '1 ekmek 1 çorba' hizmeti verildiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, kentte yaşayan ve pandemi dolayısıyla zor günler geçiren Roman vatandaşlar için '1 ekmek 1 çorba' hizmeti verildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından dar gelirli vatandaşlar için başlatılan '1 ekmek 1 çorba' projesi, merkez Akdeniz ilçesi Barış Mahallesinde yaşayan Roman vatandaşların da gönlünü ısıttı. Çocukların güler yüzle karşıladığı sıcak çorba hizmeti dar gelirli mahallelinin yüzünü aydınlattı. Pandemi nedeniyle daha da zorlaşan ekonomik koşullarla karşı karşıya kalan Roman vatandaşlar için '1 ekmek 1 çorba' hizmeti her gün rutin bir şekilde gerçekleştirilecek.

"Bu paylaşımın tüm yerel paydaşlara da örnek olmasını istiyoruz"

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Dalyan, pandemi sürecinde ciddi mağduriyet yaşayan Roman vatandaşların ekmek ve sıcak çorba ile desteklenmelerinin çok önemli olduğunu belirterek, "Çünkü yoksullukla mücadele eden bir grubuz artık. Bu süreçte bu tür çalışmalar çok önemli, çok kıymetli. Tabi bu tüm yerel paydaşlara da örnek teşkil etsin istiyoruz. İnsanlarımızın bu mağduriyetinin giderilmesi noktasında şu kötü süreçte yanında olmalarını istiyoruz. Büyükşehir Belediyesinin böyle önemli bir katkı sunması hakikaten takdir edilecek bir şey" dedi.

"Paylaşırsak tok oluruz felsefesi ile yapılan bu katkı çok kıymetli"

Sabah kahvaltısının mahalleli için ciddi bir bedel olduğunu kaydeden Dalyan, açıklamasının devamında şunları söyledi: "Romanların birçoğu sokaktan para kazanıyorlar. Müzisyen olan gruplarımız var. Onlar da bu süreçte çok büyük bir mağduriyet yaşıyorlar. Edindiğimiz bilgiye göre 3 çeşit yemek ile Belediye Başkanımızın bir katkısı daha olacak. 3 çeşit yemek de burada kardeşlerimizle buluşacak. Yani 'paylaşırsak tok oluruz' felsefesi ile yapılan bu katkı çok kıymetli ve çok değerli. Kötü günümüzde yanımızda olan Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim."

"Herkes sıcak bir çorba içmiş oldu"

Sunulan çorba ikramının mahalleli için önemini anlatan Melek Nurben, "Romanlarımızın yüzde 90'ı şu an işsiz. Pandemiden dolayı herkes çok zor durumda. Gerçekten geçinemiyorlar. Başkanımızdan Allah razı olsun. Çorba gönderdi, herkes sıcak bir şey içmiş oldu. Herkes bu kötü günde sevindi. Herkesin 3-4 çocuğu olduğu için kahvaltı yapamadığı günleri oluyor. Şu an bu çorba onlar için iyi oldu" diye konuştu. - MERSİN

Mersin'deki Roman vatandaşlara '1 ekmek 1 çorba' hizmeti
Mersin'deki Roman vatandaşlara '1 ekmek 1 çorba' hizmeti
Mersin'deki Roman vatandaşlara '1 ekmek 1 çorba' hizmeti
Mersin'deki Roman vatandaşlara '1 ekmek 1 çorba' hizmeti
Mersin'deki Roman vatandaşlara '1 ekmek 1 çorba' hizmeti

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Barış Mahallesi, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'deki Roman vatandaşlara '1 ekmek 1 çorba' hizmeti - Son Dakika


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