Mersin'de ruhsatsız 38 av tüfeği ve 9 kurusıkı tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de ruhsatsız 38 av tüfeği ve 9 kurusıkı tabanca ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde 38 av tüfeği ve 9 kurusıkı tabanca ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de ruhsatsız 38 av tüfeği ve 9 kurusıkı tabanca ele geçirildi, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde 38 av tüfeği ve 9 kurusıkı tabanca ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, istihbaratı değerlendiren ekipler, takibe aldıkları aracı Kurtçukuru Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta, 24 av tüfeği ve 5 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Sürücü M.Ö'nün evinde de arama yapan ekipler, 14 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca ile bunlara ait fişek ve mermi buldu.

Şüpheli M.Ö. gözaltına alındı.

Av Tüfeği, Tarsus, Mersin, Silah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 09:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de ruhsatsız 38 av tüfeği ve 9 kurusıkı tabanca ele geçirildi - Son Dakika

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