Mersin'de ruhsatsız balık avlanan gemiye 16 bin 366 lira ceza - Son Dakika

Kontrollerde, ruhsat tezkeresi olmayan bir gemide balık avlandığı tespit edildi.

Mersin 'de ruhsatı olmadan yasa dışı su ürünleri avcılığı yapıldığı belirlenen gemiye 16 bin 366 lira ceza verildi.

Yakınlarını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'dan ilginç "torpil" açıklaması: 5 kişi için adam mı vuralım?

Endonezyalı eşi ülkesine dönüp bir daha gelmeyen adam, resmi nikahlı olduğu için yeni nişanlısıyla da evlenemiyor