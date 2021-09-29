Mersin'de ruhsatsız balık avlanan gemiye 16 bin 366 lira ceza - Son Dakika

Mersin'de ruhsatı olmadan yasa dışı su ürünleri avcılığı yapıldığı belirlenen gemiye 16 bin 366 lira ceza verildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Akdeniz ilçesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Kontrollerde, ruhsat tezkeresi olmayan bir gemide balık avlandığı tespit edildi.
Gemiye, 16 bin 366 lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA
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