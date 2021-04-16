Mersin'de ruhsatsız balık avlayan 2 kişiye 2 bin 182 lira ceza kesildi - Son Dakika

Mersin'de ruhsatı olmadan yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 2 balıkçıya 2 bin 182 lira ceza verildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, ruhsat tezkeresi olmadan balık avı yaptığı tespit edilen 2 kişiye 2 bin 182 lira idari ceza uygulandı.