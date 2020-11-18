Mersin'de ruhsatsız balık avlayan iki kişiye 8 bin lira ceza - Son Dakika

Mersin'de ruhsatları olmadan yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen iki balıkçıya 8 bin lira ceza kesildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Bozyazı ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, ruhsat tezkeresi almadan balık avı yaptığı tespit edilen iki kişiye 8 bin lira idari ceza uygulandı.