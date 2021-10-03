Mersin'de Ruhun Yelkenleri Projesi etkinlikleri devam ediyor - Son Dakika

Mersin'de Ruhun Yelkenleri Projesi etkinlikleri devam ediyor

Engelliler ve toplum arasında pozitif bir etkileşim modeli geliştirmek amacıyla organize edilen Ruhun Yelkenleri Projesi kapsamında Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen etkinlikler sürüyor.

Engelliler ve toplum arasında pozitif bir etkileşim modeli geliştirmek amacıyla organize edilen Ruhun Yelkenleri Projesi kapsamında Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen etkinlikler sürüyor. Rusya Beyaz Baston Derneği tarafından Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumunun (Rosatom) desteğiyle önceki gün başlayan etkinlikler kapsamında Taşucu Limanı'nda workshop, tekne yarışlarının yanı sıra Mersin Dalış Merkezi Su Sporları Kulübü üyeleri denizde çöp topladı. Etkinliğe Akkuyu Nükleer AŞ çalışanları ve vatandaşlarda sahilde çöp toplayarak katkı verdi. Denizden ve sahilden toplanan çöpler daha sonra vatandaşların dikkatini çekmesi amacıyla Taşucu Limanı'nda sergilendi. Etkinliğe Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdür Yardımcısı ve Nükleer Güç Santrali Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh ve bazı dernek temsilcileri de katıldı.

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