Mersin'de rüşvet operasyonuna 3 tutuklama - Son Dakika

MERSİN'de işgal ettikleri hazine arazileri için geriye dönük 5-10 yıllık ecrimisil bedellerini ödemelerine yardımcı olarak, rüşvet karşılığında tapulaştırma işlemi yaptıkları iddia edilen 3'ü kamu çalışanı 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kamu çalışanının da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı, bir kamu çalışanı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Mezitli, Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde işgal ettikleri hazine arazileri için geriye dönük 5-10 yıllık ecrimisil bedellerini ödemelerine yardımcı olarak, rüşvet karşılığında tapulaştırma işlemi yaptıkları iddia edilen 3'ü kamu çalışanı, 4 şüpheliyi takibe aldı. İki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri şüphelilerin rüşvet trafiğini tespit etti. 4 şüpheli, dün jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgularının ardından 'rüşvet almak ve vermek' suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si kamu çalışanı 3 kişi tutuklandı, bir kamu çalışanı adli kontrolle serbest bırakıldı.