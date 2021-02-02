Mersin'de sağanağın zarar verdiği tarım alanlarında hasar tespit çalışması başladı - Son Dakika

Mersin'de sağanağın zarar verdiği tarım alanlarında hasar tespit çalışması başladı
02.02.2021 13:19
Mersin Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Anamur ilçesinde sağanak nedeniyle zarar gören muz ve çilek seralarında hasar tespit çalışmalarına başlandığı bildirildi.
Mersin Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Anamur ilçesinde sağanak nedeniyle zarar gören muz ve çilek seralarında hasar tespit çalışmalarına başlandığı bildirildi.
İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 30-31 Ocak'ta ilçede etkili olan yağışlar nedeniyle muz ve çilek seralarının zarar gördüğü anımsatıldı.
Anamur Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin, hasar tespit çalışmalarına başladığı belirtilen açıklamada, "Tespitlerimiz tüm hızıyla devam etmektedir. Fırtınadan zarar gören çiftçilerimize geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı.
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