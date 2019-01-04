Mersin'de Sağanak
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçeleri arasındaki kara yolunda sağanak nedeniyle çökme ve heyelan meydana geldi.
Mersin
'in Tarsus
ve Çamlıyayla
ilçeleri arasındaki kara yolunda sağanak nedeniyle çökme ve heyelan meydana geldi.
İlçede şiddetli yağış, günlük yaşamı olumsuz etkilemesinin yanı sıra Tarsus-Çamlıyayla kara yolunun 15. kilometresinde, Ulaş Mahallesi mevkisinde çökmeye neden oldu.
Heyelanın da meydana geldiği kara yolu araç geçişine kapandı.
Bölgede ulaşım farklı güzergahlardan sağlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:46 Kaynak: AA
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