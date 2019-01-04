Son Dakika Haberleri: Mersin'de Sağanak

Mersin'de Sağanak

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçeleri arasındaki kara yolunda sağanak nedeniyle çökme ve heyelan meydana geldi.

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Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçeleri arasındaki kara yolunda sağanak nedeniyle çökme ve heyelan meydana geldi.

İlçede şiddetli yağış, günlük yaşamı olumsuz etkilemesinin yanı sıra Tarsus-Çamlıyayla kara yolunun 15. kilometresinde, Ulaş Mahallesi mevkisinde çökmeye neden oldu.

Heyelanın da meydana geldiği kara yolu araç geçişine kapandı.

Bölgede ulaşım farklı güzergahlardan sağlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:46 Kaynak: AA

Çamlıyayla, Tarsus, Mersin, Güncel
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